Inter campione d'Italia: arriva lo scudetto numero 19. Il trionfo di Conte, la bandiera bianconera con l'anima interista

Un sogno, fino allo sbarco a Milano di Antonio Conte che ha saputo trasformare tutto in realtà. Una bandiera juventina sulla panchina nerazzurra, chi lo avrebbe mai detto. Eppure, nel calcio accade questo e non solo. Perché accade che l'ex tecnico della Juventus (i primi tre scudetti di un regno durato nove anni anni sono stati suoi) conquisti il tricolore con l'Inter e riporti lo scudetto sulla sponda nerazzurra del Naviglio 11 anni dopo il Triplete di José Mourinho. Una doppia impresa.

IL SUCCESSO - In primis, perché non era facile detronizzare una squadra come la Juventus. In secondo luogo, perché Conte ha dovuto abbattere lo scetticismo che lo ha accolto a Milano. Condannato a vincere perché se non lo avesse fatto, sarebbe stato ricordato dai tifosi nerazzurri come quel «nemico» (nessuno ha mai dimenticato la sua esultanza il 5 maggio 2002 quando scavalcò proprio l'Inter in classifica e vinse lo scudetto con la Vecchia Signora) arrivato a Milano con tanti obiettivi e andato via senza niente in bacheca. Al suo sbarco non ha voluto che si continuasse a parlare di un'Inter «pazza». Ha voluto fin da subito un'Inter cconcreta e cinica. Ha voluto Barella e Lukaku. Ha quasi detto addio già poche settimane dal suo arrivo a Milano per «un mercato ancora fermo». Ha fatto un anno di apprendistato arrivando secondo a un punto dalla Juventus e portato l'Inter in finale di Europa League, persa a Colonia il 21 agosto contro il Siviglia (3-2).

Prima di questo trionfo ha chiarito alcune problematiche con Suning ed è ripartito con entusiasmo. Ha rincorso, sorpassato e tenuto dietro il Milan (e tutte le altre rivali). E ha vinto. Contro tutti. Contro lo scetticismo iniziale, la diffidenza. E ora è Antonio Conte, la bandiera juventina che ha riportato in alto l'Inter.

