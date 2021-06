Scozia-Repubblica Ceca, diretta ore 15. Probabili formazioni: Clarke con McTominay, Schick guida l'attacco ceco

La prima partita di giornata di Euro 2020 vedrà incontrarsi Scozia e Repubblica Ceca, nel secondo match del Gruppo D, battezzato ieri dalla vittoria dell'Inghilterra sulla Croazia per 1 a 0. L'incontro si disputerà all'Hampden Park di Glasgow, verrà arbitrato dal fischietto tedesco Daniel Siebert e verrà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno e Sky Sport Football, e in streaming su Sky Go.

Schiera la difesa a 3 il ct scozzese Steve Clarke, con Tierney, Hanley e Hendry. Quinti di centrocampo saranno Robertson da una parte e sull'ala opposta O'Donnell, con il Red Devil McTominay che dovrebbe prender posto in mezzo al campo. Davanti le due punte Adams e Dykes.

Più offensivo il modulo di Jaroslav Šilhavý, che schierà i tre "trequartisti" Masopust, Darida e Jankto dietro l'unica punta, l'ex Roma Patrik Schick. I due terzini saranno Boril e Coufal, e a fare da mediazioni tra i due pacchetti di attacco e difesa ci saranno Soucek e Kral.

Le probabili formazioni

SCOZIA (3-5-2): Marshall; Tierney, Hanley, Hendry; Robertson, McTominay, McGregor, McGinn, O'Donnell; Dykes, Adams.

A disp.: Gordon, McLaughlin, O’Donnell, Gallagher, Cooper, Patterson, McKenna, Christie, Fleck, Armstrong, Fraser, Forrest. All. Clarke

REPPUBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Kral; Masopust, Darida, Jankto; Schick.

A disp.: Mandous, Pavlenka, Kaderabek, Brabec, Holes, Zima, Mateju, Barak, Sevcik, Pesek, Krmencik, Vydra. All: Silhavy