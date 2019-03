© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo match importantissimo in ottica salvezza, per il Ladispoli di Cotroneo. La formazione rossoblù sarà impegnata sabato pomeriggio ( calcio d'inizio 14.30) a Rocca Priora, nell’anticipo che riguarda la 13ma giornata di ritorno, contro la Lupa Roma di Marco Amelia. E' un match fondamentale per entrambe poichè la squadra di casa è in piena zona retrocessione quella ospite potrebbe ancora evitare i play-out. Per la formazione di Amelia è quasi certamente una gara da ultima spiaggia: se perde le possibilità di salvezza si avvicinano a quota zero.Il Ladispoli punta invece su questo confronto per tirarsi fuori dalla zona a rischio. Il tecnico Cotroneo è consapevole dei rischi.« E' una gara determinate - dice - poichè con un risultato positivo teniamo lontani proprio la Lupa. E' un avversario pericoloso che non ha più nulla da perdere e quindi giocherà con più determinazione.Noi siamo consapevoli dei rischi e per questo motivo non possiamo sbagliare nulla. Sicuramente, li affronteremo come se fosse l'ultima gara della stagione per tornare a casa con un risultato positivo». Nel Ladispoli saranno assenti, Casavecchia squalificato e Tollardo Infortunato. Tornano invece a disposizione, Lisari, Bertino e Cannicco. «Recuperiamo tre pedine importanti», la chiosa di Cotroneo. L'arbitro sarà Andrea Bordin, dalla sezione Bassano del Grappa; i suoi assistenti, invece sono il marchigiano Leonardo Battista di Pesaro e Carmine Picariello, di Avellino.