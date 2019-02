Scontri Liverpool: condanna di tre anni e mezzo al tifoso che aggredì Sean Cox

Ultimo aggiornamento: 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiude il processo a(30 anni), il tifoso delladichiaratosi colpevole dell’aggressione a Seanil 24 aprile del 2018. In occasione della semifinale ditra i giallorossi e il Liverpool ad Anfield. Maestrelli è stato condannato adala Corte di Preston per l’aggressione al tifoso Reds colpito alla testa e rimasto in coma per sei mesi. Il presidente della Roma Jamestramite la fondazione Roma Cares ha verso 100 mila euro alla famiglia per le cure mediche, una cifra che si va ad aggiungere al milione raccolto grazie alla campagna ‘Support Sean’.In precedenza sono stati condannati. «I filmati mostrano come prima della partita fosse tutto tranquillo, poi la situazione è cambiata radicalmente quando un gruppo di 50-60 tifosi è arrivato in Venmore Street», ha detto il Giudiceprima di pronunciare la condanna. Nel gruppo di tifosi c'erano anche Filippocondannato a 3 anni e mezzo di carcere per "violent disorder" e Danielecondannato a 2 anni e mezzo per il medesimo reato: «C'è un gruppo non ufficiale di tifosi che indossano abiti scuri e si muovevano con volto coperto. Simone Mastrelli era in testa a questo gruppo. Dalle immagini si vede come lui e Lombardi si avvicinino a Sean Cox, gli ha sferrato un pugno e poi si è voltato per controllare che la sua identità fosse ancora nascosta. Ha fatto marcia indietro e è andato alla partita come se nulla fosse».