Serie A, per Goldbet e Better il Napoli ha già vinto. Scommesse pagate

Sabato 8 Aprile 2023, 18:11







Se qualcuno aveva ancora qualche dubbio sul fatto che il Napoli si cucirà a breve sul petto lo scudetto numero 3 della storia, ora anche le ultime perplessità sono fugate. Perché se è vero che per la matematica manca ancora qualcosa, i bookmaker di Better e GoldBet sono certi che la conquista del tricolore 33 anni dopo l’ultima volta sia ormai soltanto una formalità. E proprio in quest'ottica i bookies de due operatori hanno deciso di pagare già oggi tutte le scommesse antepost sul Napoli vincitore dello scudetto. Per chi vuole scommettere però c'è ancora ampio margine. E soprattutto nuovi orizzonti: aperto il mercato Giornata vittoria dello scudetto 2022/2023, ovvero il turno di campionato che sancirà la conquista del titolo da parte di Osimhen e compagni. E per quanti invece sono invece già con la testa al prossimo campionato, scommettere con i due operatori sulla vincente Serie A 2023/2024 è già possibile.