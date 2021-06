Gioca 10 sterline e ne vince 114.660: l'incredibile (doppia) scommessa sui 3-3 di Spagna e Francia

Martedì 29 Giugno 2021, 13:54 - Ultimo aggiornamento: 13:55

La fortuna aiuta gli audaci, si sa. E ancora di più ne è a conoscenza uno scommettitore britannico che, con soli 10 sterline, è riuscito a portarsene a casa 114.660. Al tifoso baciato dalla dea bendata è bastato azzeccare i risultati, per nulla scontati, delle due gare di ieri di Euro 2020, quelle tra Spagna e Croazia e Francia e Svizzera per intenderci, finite entrambe ai tempi regolamentari con il punteggio di 3-3. Era talmente difficile che le due puntate erano quotate 11.465 a 1.

Vince 100mila sterline puntandone 10

Da William Hill, il portavoce Rupert Adams ha commentato così la notizia: "Le partite di lunedì sera sono state mozzafiato, ma non così tanto come questa scommessa! Prevedere un 3-3 sarebbe stata un'impresa, ma ottenere entrambi è semplicemente incredibile". E ci mancherebbe, in effetti: che sia stato un sogno, una premonizione o un semplice colpo di fortuna, lui ce l'ha fatta. Beato, sì.