Scintille Neymar-Cuadrado durante Brasile-Colombia: «Mentiroso! Mentiroso!»

Cuadrado Neymar, scintille in campo e la stessa accusa di Chiellini a Jordi Alba nel siparietto prima dei rigori contro la Spagna, agli Europei. È accaduto durante Brasile e Colombia, conclusa con la vittoria dei verdeoro per 1-0. Durante un’azione di gioco poco prima dell'intervallo, in seguito a un contatto con Cuadrado, Neymar finisce a terra mettendosi le mani sul volto, dando la chiara impressione di aver ricevuto un colpo al viso. Il colombiano però non ci sta, e si fionda sul brasiliano ancora a terra puntando il dito e usando un’espressione già vista agli Europei, da parte di Chiellini, nei confronti di Jordi Alba. Stavolta però Cuadrado è serissimo: «Mentiroso! Mentiroso!» . La sua doppia esclamazione raccolta dalle telecamere a bordocampo non convince però l’arbitro Tobar che gli sventola in faccia il cartellino giallo.

