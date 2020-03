Sci, annullate le finali di Coppa del mondo a Cortina

Cancellate le finali di Coppa del Mondo a cortina. La decisione presa - per le ragioni legate all'emergenza da Coronavirus - dopo che nel pomeriggio il Consiglio federale aveva tenuto una riunione in teleconferenza in collegamento con la Federazione italiana di sci (Fisi). La stagione dello sci alpino termina con le gare di Kranjska Gora per il maschile, e di Aare per il femminile. Le finali non saranno né recuperate, né spostate in altra sede. Lo riferisce la FISI in una nota.

Ultimo aggiornamento: 18:20

