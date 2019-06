Schick e Under fenomeni in nazionale, ma il futuro con la Roma è un’incognita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è qualcosa che accomuna Cengize Patrik: entrambi hanno giocato una stagione sottotono con la, ma si sono riscattati con le rispettive nazionali. Sia l’esterno che il centravanti hanno dato una spinta determinante ain vista di, realizzando rispettivamente un gol contro lae una doppietta contro la. A Trigoria si interrogano sul perché in nazionale alcuni giocatori hanno una resa migliore rispetto a quando giocano per il club, la risposta è legata al comportamento generale che la squadra ha avuto quest’anno, di gran lunga insufficiente. Una motivazione che a, però, non basta più specialmente quando si parla del talento ceco che ha fatto fatica a mettersi in mostra anche quandoha dato forfait per due mesi causa infortunio. Per questosta pensando alla cessione: in queste ore si sarebbe fatto avanti ilche ha dato il ben servito a Rudiingaggiando Villas. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia il direttore sportivo Zubizarreta avrebbe contattato Franco Baldini per informazioni sull’attaccante. Il consulente di Pallotta non avrebbe chiuso totalmente la porta, ma sta aspettando l’insediamento di Pauloprima di aprire danze. Un discorso simile si potrebbe fare anche per: bene in nazionale, ma l’annata con la Roma è stata di gran lunga insufficiente, anche a causa di infortuni muscolari. Alcuni osservatori alla ricerca di talenti per i top club europei, sarebbero stati in tribuna durante la partita con la Francia per relazionare i rispettivi mandanti su. Il turco, intanto, si gode il momento: «È stata una delle notti più speciali della mia carriera. Il nostro percorso è luminoso, andiamo insieme verso vittorie più grandi», ha scritto su Instagram mentre tra i tifosi della Roma sta serpeggiando la paura dell’ennesima cessione.