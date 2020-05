Schick un’altra panchina con il Lipsia: riscatto a rischio, ma c’è la Premier

Patrik Schick è rimasto in panchina per 90 minuti nella vittoria del Lipsia contro il Mainz per 5-0 (tripletta di Timo Werner). Dopo il pareggio per 1-1 contro il Friburgo della scorsa settimana in cui il centroavanti ceco si è anche divorato il gol vittoria subentrando negli ultimi minuti, Nagelsmann ha preferito non chiamarlo in causa nonostante le cinque sostituzioni disponibili. Sembrava un amore consolidato quello tra i tedeschi è l’attaccante, invece, nelle battute finali del campionato qualche dubbio tra i dirigenti del Lipsia sta sorgendo: il contratto prevede un riscatto a 28 milioni (29 in caso di qualificazione in Champions), ma con i giallorossi si è arrivati a un accordo di 25. L’esigenza di liberarsi di un ingaggio pesante come quello di Schick è primaria per Petrachi che potrebbe investire quel denaro in un vice-Dzeko che possa far rifiatare il bosniaco. Ma se il Lipsia decidesse di non riscattare Patrik, allora si potrebbero aprire altre strade come quelle della Premier grazie al prezioso contributo di Franco Baldini: alla finestra c’è l’Everton che, se dovesse partire Kean, potrebbe essere interessato all’affare. Difficile l’approdo all’Arsenal, anche se de osservatori dei Gunners lo hanno visionato dal vivo, più difficile il ritorno alla Sampdoria.

Ultimo aggiornamento: 20:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA