Scelto il giorno per i recuperi di Pescatori-Atletico e Real Latina- S.Maria

Ufficializzate le date per il recupero delle due gare non disputate nelle due giornate tra Ottobre e Novembre. Le gare in questione erano: Pescatori Ostia - Atletico Torrenova della nona e Real Latina - Santa Maria delle Mole della decima, che non erano state disputate per via delle pessime condizioni dei rispettivi terreni di gioco. I recuperi dunque sono previsti entrambi per il giorno 21 Novembre rispettivamente alle 14.30 per la gara tra Real Latina – Santa Maria delle Mole e alle 16.00 per la gara tra Pescatori Ostia – Atletico Torrenova.

Ultimo aggiornamento: 19:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA