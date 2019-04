Scatta l'obbligo della contemporaneità per Eccellenza e Promozione

Ora è ufficiale: le ultime due giornate dei tornei di Eccellenza e Promozione si giocheranno allo stesso orario e quindi scatta l'obbligo di contemporaneità per quanto concerne l'orario di gioco. Domenica prossima la maggior parte delle gare si giocheranno in orario pomeridiano (ore 16,30) ad eccezione di pochi incontri, il cui interesse di classifica è nullo per entrambe le squadre. Giocherà di pomeriggio tutto il girone B di Eccellenza, mentre nel girone A solo tre gare (Bricofer Casal Barriera-Unipomezia, Eretum-Campus Eur e Sporting Genzano-Montespaccato) saranno giocate con inizio alle ore 11. Anche in Promozione, i gironi A e D avranno come orario di inizio delle gare le 16.30, mentre nel girone B saranno 4 le gare mattutine (Guidonia-Spes Poggio Fidoni, Passo Corese-Maglianese, Settebagni-Giardinetti e Vicovaro-Football Riano). Unico girone che avrà prevalenza antimeridiana, sarà il C visto che le gare con stessi interessi di classifica sono già programmate alle ore 11. Di pomeriggio si giocheranno solo Palocco-Lupa Frascati e Polisportiva De Rossi-Morandi.

