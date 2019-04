Calcio, Scarpa d'oro: Quagliarella sfida Messi e Mbappé

Il capocannoniere del campionato chiede spazio anche in Europa: Fabio Quagliarella, con i suoi 22 gol realizzati quest'anno in serie A, spaventa il big del Vecchio Continente. Al momento è più efficace di Cristano Ronaldo, Robert Lewandowki, polacco del Bayern Monaco, e Luis Suarez, centravanti uruguagio del Barcellona. Davanti a lui solo Leo Messi e il campione del mondo del PSG, Kylian Mbappé. Così recita la classifica della Scarpa d'Oro, in base alle reti realizzare nei rispettivi campionati fino a questo momento. La graduatoria è guidata da Messi, con 66 punti, segue Mbappé a 54, quindi Quagliarella a 44. Alle sue spalle, al quarto posto, Lewandowski e Piatek con 42. Duvan Zapata dell'Atalanta è a quota 40, come Suarez, mentre all'ottavo posto c'è il senegalese con cittadinanza ivoriana Mbaye Diagne del Galatasaray ma con un passato in Italia, fra Brandizzo (Torino), Bra (Cuneo) e Juventus, dove però non ha mai giocato. Cristiano Ronaldo chiude la top ten della Scarpa d'Oro con 38 punti, gli stessi dell'argentino Sergio Aguero del Manchester City e di Nicola Pépé, ivoriano del Lilla, ieri a segno contro il Paris Saint-Germain nel clamoroso 5-1 dello stadio Pierre Mauroy.

