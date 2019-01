© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vittoria che non ti aspetti, firmata Pascu e Lalli. Il Real Monterotondo Scalo è statp protagonista ad Ardea, vince da grande sul campo della Nuova Florida certificando il grande campionato disputato sotto la guida salda del tecnico Centioni.«La definirei più un’ottima partita da parte nostra. Impresa sarebbe arrivare a lottarci nelle ultime sei gare l’accesso ai play-off. In ogni caso stiamo facendo un bellissimo percorso soprattutto dopo che abbiamo recuperato quasi tutti gli effettivi da vari infortuni e influenze di stagione. Già la scorsa partita nel derby avevamo fatto bene e siamo stati raggiunti al novantesimo. Fare quattro punti contro due dirette concorrenti e’ certamente motivo di soddisfazione e accresce la nostra autostima. Ora dobbiamo rimanere concentrati nei prossimi impegni soprattutto fuori casa dove nell’ultimo periodo, tolto domenica scorsa, non abbiamo fatto benissimo».«No assolutamente, ci siamo guadagnati sul campo con le prestazioni la possibilità di lottare per qualcosa di più ambizioso, vogliamo rimanere agganciati al treno delle migliori fino all’ultimo mese di campionato, poi ci giocheremo le nostre chance. Lo spero vivamente. Per come lavorano in allenamento i ragazzi se lo meritano e anche la società».«È un giocatore determinante soprattutto fuori dal campo, all’interno dello spogliatoio. Avevo già lavorato con lui nella parentesi al Crecas. Ma allora lo impiegavo da esterno e non aveva la stessa efficacia. Ora da prima punta sta dando certamente un contributo maggiore alla squadra. Colpa mia non averlo intuito prima. È sempre pronto a dare un contributo e l’esempio ai compagni con le sue corse di recupero e questo è un aiuto molto importante per un allenatore, in più ha una forza fisica fuori dal comune ed e’ bravissimo a sfruttarla. Domenica ha fatto una doppietta con un secondo gol da cineteca sia per l’assist di Lalli che per il suo tiro al volo».Intanto il fatto che il Presidente Sacca’ e il direttore sportivo me lo abbiano chiesto. Dopo una stagione dove l’epilogo e’ stato amaro, vedere riconosciuto il lavoro comunque fatto sul campo non e’ da tutti. Per questo li ringrazio. A quel punto accettare e’ stata la cosa più semplice, sia per ricambiare tanta fiducia sia per riscattare una stagione che per la società non era stata positiva, anche se negli ultimi due mesi avevamo fatto una rincorsa importante con quattordici punti nelle ultime sette gare vincendo tanti scontri diretti. In più erano due anni che arrivavo in società a stagione in corso e cogliere l’opportunità di costruire e lavorare con la squadra sin dal ritiro estivo era una cosa che mi mancava. La società mi ha accontentato in tutto a livello di rosa, pur non avendo un budget di prima fascia, e i risultati si vedono sul campo.«Sinceramente e’ una cosa che mi da fastidio non tanto per la continuità di risultati quanto per il fatto che siamo i primi del gruppo di testa a stare fermi. Questo a livello psicologico, vedendo aumentare il gap di punti verso gli altri, potrebbe essere uno svantaggio ora, ma trasformarsi in un vantaggio dopo quando a fermarsi dovranno essere gli altri. Dovremo essere bravi a non guardare la classifica ma solo l’avversario di turno. alla fine tireremo le somme».