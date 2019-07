Scalo, che colpo: ecco Tilli

Il Real Monterotondo Scalomette a segno un grandissimo colpo per il presente e per il futuro. Il direttore sportivo Riccardo Albanesi avrebbe infatti chiuso per uno dei classe 2000 più forti in circolazione: Riccardo Tilli. L'Atletico Vescovio cede così il suo miglior giovane talento al club rossoblù che così si dimostra ancora all'altezza delle grande favorite per la vittoria del prossimo campionato. Il giocatore è stato strappato ad una concorrenza agguerritissima con diverse squadre di Seie D che avrebbero voluto aggiudicarselo, ma Tilli ha deciso invece di sposare il progetto Scalo. L'attaccante viene da una stagione semplicemente fantastica con la maglia dei capitolini trascinando la squadra di Pansa fino alle storiche fasi finali. Proprio ai play off tripletta contro il Settebagni e gol, purtroppo ininfluente per i suoi, contro la Romulea in semifinale. Un ottimo rinforzo per il reparto offensivo degli eretini che conta già nomi pesanti come Pascu, Prioteasa, Baldassi, Lupi e Fiorucci. Tornando a Tilli, il giovane calciatore da due anni veniva ormai impiegato anche in Eccellenza con la prima squadra capitolina ed ora per lui si aprono le porte per la nuova avventura in maglia rossoblù. Ufficialità attesa per domani.

