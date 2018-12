Sassuolo, squadra pronta per la Roma, differenziato per Boateng

C'è voglia di vittoria nel Sassuolo ma la sfida all'Olimpico con la Roma di mercoledì 26 dicembre è di quelle impegnative vista la fame di punti dei giallorossi. Senza contare la peculiarità del match con il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco (ex artefice del 'miracolò dei neroverdi) che guarderà il figlio Federico in campo opposto in qualità di attaccante per il Sassuolo. Per i neroverdi che hanno giocato ieri col Torino oggi allenamento defaticante, per tutti gli altri esercitazioni tecnico tattiche e partitella a campo ridotto. Lavoro differenziato per Kevin-Prince Boateng e Jeremie Boga. Non sarà della partita il brasiliano Rogerio, oggi squalificato per un turno dal giudice sportivo. Gli allenamenti proseguono domani e il 25 mattina è prevista una rifinitura prima della partenza, nel pomeriggio, alla volta della Capitale. © RIPRODUZIONE RISERVATA