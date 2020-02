Le pagelle: Mancini è un fantasma, per Dzeko 100° gol amaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dal nostro inviatoREGGIO EMILIA Una Roma (quasi) mai vista quest’anno. Sperando sia anche l’ultima, grazie. Quel mezzo secondo tempo non ti porta in Champions. Se si salva Peres...PAU LOPEZ 5Gli sfugge un pallone in area e quasi sono dolori, incassa quattro colpi come un pugile suonato. Impalato davanti al destino.SANTON 4Boga lo sfida sulla corsa, in campo aperto. Mai preso. Un disastro. In fase offensiva, apporto inferiore allo zero.MANCINI 4Sonnecchia su Caputo, che si diverte tanto. Stecca un rinvio dal quale nasce la rete della condanna definitiva, quella di Djuricic. Gioca sempre troppo alto. Situazione a rischio continuo. Le cose migliori le fa in area avversaria.SMALLING 5Si fa coinvolgere a ammaliare dal marasma e dall’inconsistenza generale, senza poter intervenire. In certi casi ci vorrebbe la bacchetta magica, ma non è attrezzato. Là dietro si soffre sempre, anche lui.SPINAZZOLA 5,5Benino solo nella seconda parte della gara. Con meno errori e più coraggio. Bello il duello con Toljan.VERETOUT 5Dorme per tutto il primo tempo, si fa asfaltare dai suoi colleghi avversari. Si sveglia un po’ col passare dei minuti e segna il rigore del 2-3.CRISTANTE 5Ci mette tanto a rendersi conto dove si trovi, gli scappano un po’ tutti là in mezzo, primo tempo da incubo. Sale di ritmo, sfiorando anche il 2-3.UNDER 5Appare vivace, quantomeno tenta l’uno contro uno. Non gli riesce, ma ci prova. A volte sbatte contro il muro.PELLEGRINI 4,5Prova a inventare qualcosa, ma la vena è quella dei giorni peggiori, perde un pallone velenoso da cui nasce il primo gol del Sassuolo. La botta che gli molla Obiang sul finire di primo tempo gli dà il colpo di grazia. E addio. E poi, anche l’espulsione sul più bello. Lascia in dote l’assist per Dzeko. Poco, però.KLUIVERT 4Potrà dire: io in quel primo tempo non c’ero. Anzi no, c’era. La ripresa meglio, ma nemmeno troppo. Maluccio in generale.DZEKO 5Come Kluivert, non pervenuto nei primi quarantacinque minuti. Prova ad andarsi a cercare qualche pallone, dai compagni non arriva nulla e si eclissa. Come tutta la squadra. Eclissi totale, appunto. E amaro il gol numero cento con la Roma.BRUNO PERES 6Nemmeno male, anzi: prende il rigore, evita un gol. Incerto su Boga.PEREZ NGTocca pochi palloni. Spaesato.VILLAR NGL’esordio non è nella serata più fortunata.FONSECA 4,5Ripropone la squadra del derby, ma con un’anima diversa. Quella c’era e c’è stata sempre, quella di Reggio Emilia è vuota, scarica, appagata (????), perfino presuntuosa. Ne nasce una sconfitta dolorosissima, con il solo secondo tempo appena appena degno.PAIRETTO 5Sbaglia poco, ma esagera con le ammonizioni.