Sassuolo-Milan, Castillejo si sacrifica e segna, Boateng non si ferma mai

CONSIGLI 6Non può nulla sui tre gol del Milan.LIROLA 6.5Sempre presente. Sullo 0-0 salva sulla linea il pallonetto di Kessie.MARLON 5Ha sulla coscienza la mancata chiusura sulla conclusione di Kessie.FERRARI 6ì5Quando c’è da metterci una pezza, non si tira mai indietro. Ma che errore sullo 0-2 di Suso.ROGERIO 6Si spinge in attacco con coraggio per lasciare il segno nelle manovre offensive del Sassuolo.SENSI 5.5Deve stare attento sia a Bonaventura sia a Calhanoglu.LOCATELLI 5Perde il contrasto con Kessie in occasione del suo gol.BOURABIA 5.5A centrocampo lotta poco.BERARDI 5Un giocatore con il suo talento dovrebbe fare di più.BOATENG 6.5Il grande ex della gara. Corre, si sbatte e regala assist ai compagni.DI FRANCESCO 5Due errori in pochissimi minuti. Prima si fa parare un tiro da Donnarumma, poi a porta quasi vuota si fa anticipare da Abate.BOGA 6.5Da una sua iniziativa arriva il gol del Sassuolo.DJURICIC 6.5Entra e dopo 10’ va in gol.DE ZERBI 5.5Il suo Sassuolo inizia bene, ma non finalizza le occasioni.G. DONNARUMMA 6.5Sullo 0-0 salva il Milan con una bella parata su Di Francesco.ABATE 7Il suo salvataggio su Di Francesco, pochi minuti dopo il miracolo di Donnarumma, vale un gol.MUSACCHIO 6A tratti in difficoltà, ma è difficile da superare.ROMAGNOLI 6Può fare ancora di più.RODRIGUEZ 5.5Quando Boateng parte con la palla tra i piedi, va in tilt.KESSIE 7Prima sfiora il gol con un pallonetto su Consigli (salvataggio di Lirola sulla linea), poi segna il vantaggio facendo tre quarti di campo.BIGLIA 6Spesso in ritardo, ma non si arrende mai.BONAVENTURA 6.5Da un suo errore il Sassuolo ha un’occasione per passare in vantaggio, poi sbaglia poco.SUSO 7.5Non segnava da mesi e chiude la gara con il Sassuolo con una bella doppietta.CASTILLEJO 7Non gli si può chiedere di più. Si sacrifica giocando da falso nueve e firma il primo gol in serie A.CALHANOGLU 5Non è ancora quel giocatore che tutti conosciamo.GATTUSO 6.5Il fantasma di Antonio Conte si farà vivo a ogni difficoltà, ma per ora lo scaccia via.