Lazio, Sarri attende Immobile e Zaccagni: i due attaccanti verso il rientro contro il Sassuolo

Si entra nel vivo della preparazione alla sfida contro il Sassuolo. Oggi Sarri continuerà a lavorare sulla tattica e incrocia le dita per altri rientri. Negli ultimi due giorni ce ne sono stati quattro. In primis Luis Alberto e Rovella, gestiti per dei piccoli acciacchi pregressi. Poi è toccato a Felipe Anderson e Cataldi, quest’ultimo reduce da un allarme muscolare rientrato in poco tempo. Oggi pomeriggio salvo imprevisti svolgeranno l’intero allenamento con il resto dei compagni e nel frattempo sperano già di avere il via libera altri due titolarissimi.

Lazio, attesa per Immobile e Zaccagni

Si tratta di Immobile e Zaccagni, entrambi alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni. Il capitano biancoceleste dopo la risonanza al flessore destro ha avuto il via libera per intensificare la ripresa visto che non ha riportato lesioni. L’esterno invece sta migliorando di giorno in giorno dopo i fastidi dovuti a una distorsione alla caviglia destra valutata anche in Nazionale a Coverciano oltre che a Formello. Il piano iniziale dello staff medico era quello di metterli a disposizione di Sarri domani, ma già oggi potrebbero riassaggiare il campo col gruppo.

Le idee di Sarri in vista del Sassuolo

In attesa del rientro anche dei tre nazionali, il tecnico sta ragionando sulla possibile formazione da schierare contro ilsabato sera. Sicuramente tra i pali toccherà al solito. Dinanzi a sé uno traproverà a ritagliarsi uno spazio rispetto a, mentre in mezzoinsidiaper una maglia accanto a. A centrocamposembrano destinati a una chance, mentre come mezzala destra potrebbe toccare a, in ballottaggio con. Davanti l’unico certo di giocare èinvece scalpitano per una possibilità da titolare viste anche le condizioni di Immobile e Zaccagni.