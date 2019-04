Lazio-Sassuolo, Correa e quella scossa che non basta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, illumina davanti al “maestro” Veron, ma va un po’ a corrente alternata. Si accende e si spegne col passare dei minuti. A circa mezzora dalla fine, con tutta la gara ancora da giocare e poter rimettere in piedi, Inzaghi tenta la carta del fantasista argentino che appena entra in campo mette subito in apprensione l’intera difesa del Sassuolo. Si pensa subito a una scelta azzeccata. E in effetti fa più lui nei primi cinque minuti dal suo ingresso che il tandem Caicedo-Immobile in un’ora di gara. Sembra ispirato, parte subito alla grande con un assist al bacio per il centravanti laziale che, davanti a Consigli, spreca in malo modo. Lui non si dà per vinto e continua a macinare gioco e palle invitanti per i compagni di squadra, in particolar modo per l’attaccante di riferimento. Ci mette anche un po’ di cattiveria, quella che forse è mancata lì davanti. La magia continua, tanto che dopo dieci minuti dall’assist per Immobile, prende palla e semina il panico nella difesa avversaria, saltando come birilli tre giocatori del Sassuolo. Insomma, le premesse che la Lazio possa contare su di lui e portare a casa i tre punti ci sono tutte.LA RESAPiù passa il tempo e più appare incomprensibile, vedendo quanto è accaduto in campo nel primo tempo, la scelta di non farlo giocare dall’inizio. In più, la presenza di Veron in tribuna sembra davvero ispirarlo. Per lui l’ex fantasista laziale rappresenta un vero e proprio papà calcistico. E’ la Brujita, ai tempi dell’Estudiantes, che lo sponsorizza più di tutti ed è il campione d’Italia del 2000 che lo vende alla Sampdoria nel 2015. In questi giorni, poi, l’ex campione a Formello ci ha parlato tanto, dispensando consigli per farlo crescere ancora di più, incoraggiandolo a osare. E, notando quello che fa in campo, pare che le parole abbiano avuto effetto, ma, paradossalmente, più scorre il cronometro, più Correa si spegne. Un po’ per colpa sua, ma tanto per come si muovono sul terreno di gioco i compagni. Il Tucu va sempre incontro a prendersi i palloni, esce dal traffico e cerca di mettere ordine, ma più tenta imbucate, più Immobile e soci sembrano quasi non recepire. La sfida col Sassuolo poteva essere la partita del rilancio della Lazio per la Champions, ma soprattutto per Correa che non segna da novembre col Milan. E’ da giocatori come il Tucu che ci si aspetta quel qualcosa in più, a maggior ragione quando ci sono gare bloccate e difficili come quella di ieri col Sassuolo, ma, nonostante il grande avvio, alla fine quel guizzo tanto atteso non c’è stato. E la delusione è cocente.