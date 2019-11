Sassuolo-Lazio, dalle 15.00 La Diretta le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va in scena al Mapei stadium la sfida tra Sassuolo e Lazio, squadre che prima dell'inizio della 13a giornata di campionato occupavano in classifica rispettivamente la 13a posizione con 13 punti e la 3a con 24 punti. Gli emiliani, prima della sosta per le nazionali, hanno sconfitto il Brescia per 3-1 nell'anticipo di venerdì 8 novembre, mentre i biancocelesti all'Olimpico hanno regolato il Lecce al termine di un match più difficile di quanto possa far pensare il 4-2 finale.LE PROBABILI FORMAZIONI:SASSUOLO: (4-3-1-2) Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Djuricic; Caputo, Boga.LAZIO: (3-5-2) Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.Porta bene il Mapei stadium alla Lazio, che nei 6 precedenti ha riportato 3 vittorie, a fronte di 2 pareggi e dell'unica occasione nella quale i padroni di casa hanno terminato il match da vincitori, nel girone di andata del campionato 2015/2016, 2-1 grazie ai gol di Berardi e Missiroli, con rete della bandiera biancoceleste di Felipe Anderson.