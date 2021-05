12 Maggio 2021

di Alberto Mauro

(Lettura 1 minuto)







Buffon 7,5 Salva la Juve alla probabile ultima in A, saluta parando il rigore a Berardi e si supera su Obiang. Come le leggende

Danilo 5,5 Bruciato da Toljan, più in difficoltà del solito ma cresce nella ripresa

De Ligt 6 Qualche errore di misura, ma roccioso e energico

Bonucci 4,5 Fallo solare in area su Raspadori e rigore netto, non è al meglio fisicamente, e nella ripresa ancora incerto sul gol di Raspadori

Alex Sandro 6 Si vede pochissimo, in affanno su Berardi ma nella ripresa salva un gol fatto

Chiesa 5,5 Parte a destra, qualche buono spunto e strappi intelligenti a intermittenza

Arthur 4,5 Cede il pallino del gioca, fatica ad emergere, troppo lento di testa e di gamba

Rabiot 6 Perde un pallone folle in area nell’azione del rigore, ma si fa perdonare col il gol del vantaggio di sinistro da fuori e l’assist per il 2-0 di Ronaldo. Debole opposizione sul gol di Raspadori

Kulusevski 6 Impegna Consigli di sinistro, ci mette impegno

Dybala 7 Sprazzi di buon calcio e fa 100 in maglia Juve con uno scavetto delizioso

Ronaldo 7 Ruba palloni e gioca per la squadra, a un passo dall’intervallo si inventa il 2-0 (100 in bianconero) bruciando Marlon e Consigli. Poi un palo clamoroso nel finale.

(36’ st Cuadrado ng), (16’ st Bentancur 6), (36’ st McKennie ng)

Pirlo 6 La Juve rischia tantissimo, ma Buffon e Ronaldo la tengono a galla. Ma la Champions è ancora lontana