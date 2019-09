Sassuolo, lungo faccia a faccia tra De Zerbi e i giocatori

Il confronto subito dopo l'umiliazione. Allo stadio, nella notte di Reggio Emilia che sembra non firire mai. Un lungo faccia a faccia quello tra De Zerbi e la squadra dopo la pesante sconfitta con l'Atalanta. A mezzanotte il tecnico del Sassuolo non si era ancora presentato in sala stampa. Esclusa per ora l'ipotesi delle dimissioni dopo la quarta sconfitta su sei gare giocate, ma non si escludono decisioni da parte del club. Anche da parte della dirigenza neroverde non ci sono dichiarazioni. Soddisfatto, e non poteva essere altrimenti, Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta: «la squadra aveva dimostrato di stare bene sotto tutti i profili nelle ultime partite - dice - ma abbiamo fatto vedere qualcosa di molto bello, oltre il limite. Ô un grandissimo segnale, bisogna dar merito a questi ragazzi, non è facile giocare sempre fuori casa. Questo gruppo sa ricaricare le energie in tempi così ristretti e giocare a livelli incredibili. Nel secondo tempo, avendo provato a gestire, si è visto che non siamo quel tipo di squadra lì. Dovremo rivedere qualcosa, ci siamo fermati inspiegabilmente, sbagliando un numero esagerato di passaggi per la qualità che abbiamo».

