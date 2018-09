Ultimo aggiornamento: 21:46

Sassuolo ed Empoli si sfidano oggi al Mapei Stadium per il match di apertura della 5a giornata di Serie A: gli emiliani hanno incassato a Torino contro la Juventus la prima sconfitta stagionale, mentre l'Empoli viene dal rovescio casalingo di domenica scorsa di fronte ai propri tifosi per mano della Lazio, in una partita nella quale i toscani avrebbero potuto raccogliere di più.LE FORMAZIONI UFFICIALISASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Sensi, Locatelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco.EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; Caputo, La Gumina.