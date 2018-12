SEGUI LA DIRETTA

Ultimo aggiornamento: 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

De Zerbi deve fare a meno di Boateng infortunato: in avanti, si affida al tridente formato da Berardi, Babacar e Di Francesco. A centrocampo, Locatelli parte dalla panchina: Sensi lo sostituisce e ai suoi lati agiranno Bourabia e Duncan. Difesa a 4 con Lirola, Marlon, Ferrari e Rogerio.Terza partita casalinga consecutiva del Sassuolo di fronte ai propri tifosi: dopo aver pareggiato per 0-0 nel corso della 14a giornata la partita con l'Udinese e aver giocato nel corso della settimana col Catania in Coppa Italia, quest'oggi nel match delle ore 12.30 al Mapei Stadium gli emiliani ospitano la Fiorentina, reduce dalla pesante sconfitta casalinga subita sabato scorso al Franchi per mano della Juventus e a secco di vittorie oramai nelle ultime 7 partite disputate in Serie A.Sassuolo con i 3 punti in tasca solo una volta nelle ultime 8 partite disputate in Serie A: in particolare al Mapei Stadium i neroverdi non vincono dal 3-1 sull'Empoli del 21 settembre scorso. Un disastro quest'anno i viola lontano dal Franchi: 4 pareggi, 3 sconfitte e mai la gioia di una vittoria fino a questo punto della stagione. I precedenti in Serie A sono 5, con gli ospiti in vantaggio per 2 vittorie ad 1: nello scorso campionato fu 1-0 per gli emiliani grazie al gol di Politano.