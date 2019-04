Sassuolo, De Zerbi: «Sul rigore dato alla Lazio è stato ribaltato il regolamento»

De Zerbi non ci sta. E attacca l'arbitro Abisso per il rigore concesso alla Lazio e realizzato da Immobile per il momentaneo 1-0. una cosa grave - la replica del tecnico neroverde - perché si è ribaltato il regolamento. Quando la palla tocca prima una superficie e poi il braccio il rigore non si dà. Se si dà si va contro le regole e questo è grave. E non vorrei che siccome noi siamo fuori da tutti i giochi il torto pesi meno». Un Sassuolo che comunque esce a testa alta dopo aver sfiorato l'impresa all'Olimpico dopo un gran secondo tempo: «Torniamo a casa con il rammarico perché - ammette ancora De Zerbi - per come è andata la partita, dovevamo uscire con i tre punti. E se qualcuno parla di occasioni andiamo a vedere quando pareggiamo nonostante tante occasioni. Oggi so bene quello che sto dicendo». Ultimo aggiornamento: 22:00





