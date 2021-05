Serie A, Sassuolo-Atalanta: la diretta alle 15. Le probabili formazioni

Se l'Atalanta non vince, l'Inter è campione d'Italia. E non sarà facile contro un Sassuolo che ancora spera in un piazzamento europeo. I bergamaschi, secondi in classifica, vogliono conquistare il prima possibile la qualificazione alla prossima Champions League. Con una bagarre così serrata – cinque squadre in sette punti – non vi è più alcun margine d’errore. Senz’altro non reciterà il ruolo di sparring partner la formazione di Roberto De Zerbi, che complice i risultati altalenanti della Roma, ora è a sole a tre lunghezze dal settimo posto, che vale l’ approdo alla nuova Conference League.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. Allenatore: Gasperini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli: Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel. Allenatore: De Zerbi

