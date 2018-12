Sassari Latte Dolce, Pireddu: «Ora concentriamoci sul Trastevere»

Il Sassari Latte Dolce, dopo la grande vittoria ottenuta a Ostia giunta al fotofinish grazie ad un grande gol dell'attaccante Paolo Palmas, ha confermato ancora una volta che è stato un trionfo del gruppo, ennesima conferma del buon lavoro svoltoe dell'efficacia della programmazione biancoceleste.A Ostia è arrivato l'esordio del nuovo portiere fuori quota Alessandro Lai. A Ostia, purtroppo, è arrivato un cartellino rosso a Daniele Bianchi, doppia ammonizione che è parsa pena davvero eccessiva per il metronomo della mediana biancoceleste. A Ostia i ragazzi di mister Stefano Udassi hanno risposto ancora una volta presente, riuscendo a tenere botta, stare sul pezzo e poi colpire spostando l'equilibrio a loro favore proprio al termine di un match ben giocato e sostanzialmente equilibrato. Il giovane esterno sassarese Federico Pireddu, classe 2000, ha fatto il punto della situazione nella settimana di post successo sull'Ostiamare e in vista del prossimo impegno di campionato, al Vanni Sanna, scontro la forte capolista Trastevere: "La partita di Ostia è stata una vera battaglia calcistica, dal primo all’ultimo minuto. Una gara giocata su un campo molto difficile contro una buona squadra. Un match in cui noi, come sempre del resto, abbiamo dato tutto ciò che avevamo e alla fine siamo stati premiati".

