Sassari Latte Dolce, Pireddu: «Abbiamo dato tutto»

Il Sassari Calcio Latte Dolce punta al prossimo obiettivo ottenendo il massimo dal difficile match sul campo del Cassino in programma nel turno di campionato. Il pari conquistato sul terreno da gioco del Flaminia porta un punto alle casse della classifica. Si poteva vincere, si è provato a vincere, non si è riusciti a vincere. La squadra però non h mollato, è andata in vantaggio salvo poi essere raggiunta. Ha tentato di allungare ancora, la traversa ha detto di no, l'avversario ha retto, il gol non è arrivato e l'1-1 ha chiuso i conti. Le parole dei presenti sugli spalti e a bordo campo confermano l'idea che da sempre accompagna l'incedere di questa squadra, già protagonista di qualcosa di grande e straordinario, ma chiamata a compiere un ulteriore scatto avanti nel tentare di saltare ancora più in alto rispetto all'asticella precedentemente e consapevolmente sollevata. Ci sono altre sette gare da giocare. C'è un gruppo che sa di essere unito e vuole puntare a fare del suo meglio, ad offrire la migliore prestazione possibile, sempre. Per ottenere il maggior grado di soddisfazione possibile, sempre. Imperativo: reggere agli urti, non mollare di un centimetro. Al giovane e promettente esterno biancoceleste Federico Pireddu, rientrato alla casa madre dopo l'esperienza vissuta a Uri e diventato ormai prezioso punto di riferimento nell'assetto tattico del Sassari calcio Latte Dolce, il compito di fare il punto della situazione in casa sassarese a due giorni dal pari esterno con il Flaminia e in avvicinamento alla sfida al Cassino, prossimo step del campionato di serie D girone G: «Contro il Flaminia è stata una partita tosta, giocata contro una squadra che sapevamo non ci avrebbe regalato nulla. E così è stato. Noi come sempre abbiamo dato tutto, ma non è bastato per portare a casa i tre punti. Il match? È sempre bello quando la squadra fa gol, ancora di più se la rete serve a passare in vantaggio. Ma la parte difficile è mantenerlo, il vantaggio. Inizialmente ci siamo riusciti, poi però abbiamo subito il pareggio».

Ultimo aggiornamento: 17:29

