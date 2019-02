Sassari Latte Dolce, mister Udassi: «Reagiremo con la giusta determinazione»

Il Sassari Latte Dolce Calcio riparte dopo il ko in casa (4-3) della compagine SFF Atletico. Nel prossimo turno i biancocelesti sfideranno tra le mura amiche il Lanusei. A mister Stefano Udassi, tecnico del Sassari calcio Latte Dolce, il compito di fare il punto della situazione in casa biancoceleste e presentare il match che domenica prossima vedrà opposti i suoi ragazzi al Lanusei primo della classe: «Dopo la sconfitta contro l'Atletico credo che i miei ragazzi abbiano dentro di loro consapevolezza e forza mentale utili a reagire nel modo giusto alla situazione. Ne sono convinto, assolutamente. Sono certo che ogni singolo giocatore di questo gruppo straordinario reagirà con la giusta determinazione, perché una squadra che riesce a battere fra le altre Avellino, Monterosi, Trastevere, Cassino e Albalonga, giusto per citare alcune delle avversarie affrontate e superate nel corso di questo nostro percorso, è una squadra che ha tanta forza, fisica e mentale».

