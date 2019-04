Sassari Latte Dolce, Mela: «Siamo un gruppo unito e compatto»

Il Sassari Calcio Latte Dolce non si riposa neanche nel periodo di Pasqua: la squadra torna a lavorare sodo sul campo e anzi raddoppia le sue ambizioni.giovedì in trasferta (h 15,30) c'è la sfida alla Vis Artena, formazione da affrontare senza fronzoli né distrazioni, certamente alla portata ma da non sottovalutare come insegnano le basilari regole del calcio e la storia del campionato in corso.Quello del successo sull'Aprilia, di certo, resterà un dolce ricordo nella mente dei protagonisti in campo, in panchina e sugli spalti. Una partita complicata e ruvida, che alla fine ha premiato la volontà e la durezza mentale di chi quei tre punti voleva prenderli, e non voleva mollarli. Vantaggio con un eurogol in pieno Paolo Palmas style, risultato ribaltato, doppio rosso e squadre in 10, nuovo eurogol firmato dal classe 2000 Giovanni Piga e ciliegina sulla torta di Daniele Bianchi che scatena l'esultanza e dà benzina alla macchina che già riparte per il prossimo viaggio. A tre giornate dalla fine della stagione regolare, con #3pagineancoradascrivere in questo campionato di serie D (girone G), tocca al team manager portafortuna del club Lello Mela, fedelissimo di mister Stefano Udassi al suo primo anno al Sassari calcio Latte Dolce, il compito di fare il punto della situazione nella settimana di allenamento post vittoria in trasferta sull'Aprilia e in vista del prossimo impegno di campionato, in trasferta, sul campo della Vis Artena:«L'esultanza al gol di Daniele Bianchi? Grande. Come del resto quelle dedicate alle reti messe a segno da Paolo Plamas e dal classe 2000 Giovanni Piga. Siamo un gruppo che sa gioire compatto dei successi dei singoli che poi, conseguentemente, si trasformano in successi della squadra. È sempre stato così, sin dalle prime gare del pre campionato: ci siamo uniti sempre di più, abbiamo dato volti e nomi al progetto di una società che non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno. Mister Stefano Udassi e lo staff tecnico hanno fatto da ulteriore collante. Viviamo un bel momento, abbiamo vissuto una grande stagione. Insomma esultare assieme a tutti e tutti assieme, festeggiare insieme a tutte le componenti di questo progetto biancoceleste, rappresenta il modo per condividere quanto di bello e di buono abbiamo vissuto e abbiamo fatto. Insieme. E non è ancora finita

Ultimo aggiornamento: 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA