Sassari Latte Dolce, Lai: «Gara combattuta contro il Latina»

Il Sassari Latte Dolce sta aumentando i giri nel proprio motore: sette punti in tre gare consumate in sette giorni che hanno consentito al club biancoceleste la matematica salvezza nel campionato di serie D, girone G. La squadra di mister Stefano Udassi prosegue la sua corsa, costruita sul duro lavoro settimanale e sulla forza conclamata di un gruppo granitico e votato al fare, ed al fare bene. Anche quando c'è da soffrire, anche quando gli avversari non mollano la presa e azzannano le caviglie, il Sassari calcio Latte Dolce resta saldo sui suoi nervi e sulle sue convinzioni, certo del suo essere e del suo giocare senza pressioni. Al giovane numero uno biancoceleste Alessandro Lai, uno degli ultimi arrivati in casa Sassari calcio Latte Dolce, il compito di fare il punto della situazione in casa sassarese nella settimana di lavoro post pareggio nel match giocato in trasferta a Latina e in vista del prossimo impegno di campionato, in casa contro il Ladispoli: «A Latina è stata sicuramente una bella partita. L'abbiamo gestita molto bene sotto l'aspetto fisico, e non era semplice. Una gara combattuta, in cui la squadra ha reagito bene nonostante la pressione dell'avversario. Sapevamo che loro avevano in organico dei giocatori veloci e dei buoni tiratori, ma mettendo in campo la giusta concentrazione siamo riusciti a sventare le loro iniziative».

