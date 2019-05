Sassari Latte Dolce, Cozzula: «La nostra testa è rivolta ai playoff»

Il Sassari Latte Dolce è nei playoff: al preparatore atletico e tecnico in seconda del Sassari calcio Latte Dolce Alessandro Cozzula, alla sua prima stagione sulla panchina del club biancoceleste, il compito di fare il punto della situazione sullo storico campionato disputato dalla squadra del popoloso quartiere sassarese e presentare il prossimo impegno, al sapore di playoff, che il 19 maggio vedrà opposti i suoi ragazzi al Trastevere, scontro dentro o fuori che può valore un ulteriore passo nella storia del club, e del calcio: «Questo progetto, il progetto biancoceleste, parte più di un anno fa, da quando abbiamo definito con il mister l'inizio di un rapporto rivelatosi poi veramente forte: è come se lavorassimo assieme da una vita. I primi ragazzi hanno cominciato a lavorare per farsi trovare pronti sin da fine dello scorso maggio. Si sono messi sotto e a disposizione, dando i primi segnali della forte professionalità di questo gruppo. Tutto ha un valore se inserito in un progetto sportivo di valore come quello del Sassari calcio Latte Dolce, anche la cura maniacale che abbiamo del corpo dei nostri giocatori, come tutto il resto del resto: tattica, tecnica, mentalità. Tutto ha un suo peso, anche la condizione fisica, lo stare bene il più a lungo possibile in una stagione da 40 gare. Da sottolineare che tutto il nostro lavoro è stato condiviso con il vivaio, dalle metodiche utilizzate nella prima squadra alla proposta di specifici esercizi e modalità operative, al creare una programmazione»

