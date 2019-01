Sassari Latte Dolce, Cabeccia: «Partita dura contro il Ladispoli»

Il Latte Dolce, dopo il pareggio prezioso a reti bianche in casa contro il Ladispoli, smuove la classifica con un punto prezioso. Acquisito con ampio margine l'obiettivo salvezza, ora può aspirare la squadra ad un obiettivo migliore. Prende parola il difensore biancoceleste Marco Cabeccia al suo secondo anno con la maglia del Latte Dolce: «Il match contro il Ladispoli è stato molto duro, intenso e complicato, proprio come ce lo aspettavamo. Si dice spesso che non esistono partite facili e scontate: questa è stata la riprova. Obiettivamente non è stata una delle nostre migliori partite, penso sia dovuto sia a meriti degli avversari che a demeriti nostri, ma visto che mi piace guardare sempre e soltanto in casa nostra dico che già da martedì bisognerà metterci sotto per lavorare sugli aspetti che non hanno funzionato. Siamo partiti bene, con il piglio giusto e creando qualche situazione molto pericolosa in aera avversaria».

Ultimo aggiornamento: 17:24

