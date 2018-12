Sassari Latte Dolce, arriva il giovane portiere Lai

Alessandro Lai è un nuovo giocatore del Sassari Latte Dolce. il portiere, classe 2000, che ha firmato venerdì scorso, ha già svolto il suo primo allenamento agli ordini di mister Stefano Udassi ma non è stato chiaramente convocato per la partita in casa dell'Aprilia. Il direttore Adriano Fantoni, artefice dell'operazione di mercato commenta l'arrivo del nuovo acquisto nella squadra: «Stavamo cercando un 2000 che sostituisse il nostro Salvatore Pittalis alle prese con il recupero post infortunio alla spalla. Abbiamo in rosa anche due ragazzi classe 2001, bravissimi ma da non bruciare alla ribalta della serie D: serviva un fuori quota pronto che avesse esperienza. Lai è sardo, ha vissuto la D con Tortolì e Ponsacco, faceva al caso nostro e lo abbiamo preso».

