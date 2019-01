Un gol in extremis, di quelli che sono mazzata per chi lo subisce e un'esaltazione per chi lo segna. Il gol che ha deciso la sfida-primato del Comunale di Pomezia, lo ha segnato Edoardo Sartori, capitano del Tor Sapienza, uno dei "veterani" di un gruppo givoane che sta sognando quello che nessuno osava sognare: la promozione din serie D. La gara è stata equilibrata, neanche troppo bella a dire il vero, ma il Tor Sapienza ha questa prerogativa: fa giocare poco gli aversari, qualunque essi siano. Così si spiega l'imbattibilità difensiva della squadra di Anselmi, che dura ormai da sei giornata e che è alla base del primato che il Tor Sapienza © RIPRODUZIONE RISERVATA