Juve, sui social spopola l'hastag #sarriout: i tifosi bianconeri, però, si dividono

Sanni non ha il gradimento della tifoseria bianconera. Proprio come Allegri che non è mai piaciuto al popolo della Juve. Il giallo sul nuovo allenatore della Juventus deve ancora trovare la soluzione ma intanto sul web spopola l'hastag #sarriout. Molti tifosi bianconeri mostrano pollice verso verso l'ex allenatore del Napoli, postando brani di vecchie interviste e frasi del tecnico ai tempi di Napoli ma il fronte è spaccato e molti criticano chi contesta a prescindere l'ipotesi dell'arrivo a Torino dell'allenatore del Chelsea. Alcuni ironizzano ricordando l'analogo hastag #Allegriout, altri ne approfittano per dare sostegno alla Juventus qualsiasi scelta faccia. Ultimo aggiornamento: 14:31





