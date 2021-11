Sarri tuona contro il ministro francese e il blocco: «Ha fatto una ca...»

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri non si tiene e va giù duro contro il provvedimento del governo francese e del ministro degli Interni Gerard Darmamin che, due giorni fa, ha firmato un'ordinanza nella quale vietava l'ingresso ai tifosi laziali perché «violenti e fascisti». Non ci pensa tanto sopra il tecnico biancoceleste e replica stizzito a chi gli domanda un parere sull'argomento: «Se fossi in Lotito lo inviterei a vedere una partita della Lazio così si renderà conto che ha detto una cazzata».