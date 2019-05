Sarri in bilico tra Londra e Torino: la Juve ci punta, il Chelsea pensa alla conferma dopo il trionfo di Baku

Ultimo aggiornamento: 21:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORINO – Giorni decisivi per il futuro di Maurizio Sarri. Proprio in queste ore è atteso a Londra l’intermediario Fali Ramadani per il faccia a faccia decisivo con la dirigenza del Chelsea, la certezza di un addio che alla vigilia di Baku sembrava scontato ora non lo è più. Complice la vittoria in Europa League, il primo trofeo internazionale per Sarri che rimane sempre più in bilico tra Londra e Torino. I dubbi di Abramovic si scontrano con le certezze di Andrea Agnelli e della dirigenza juventina che da giorni – forse settimane – ha scelto Sarri come primo nome per la successione di Allegri in panchina. Il Chelsea sta valutando la pista Lampard dal Derby County ma allo stesso tempo è tentato dalla conferma di Maurizio, per una risposta definitiva bisognerà attendere l’esito dell’incontro tra Ramadani e la dirigenza dei Blues. Chissà se l’Europa League avrà ridimensionato la richiesta di Abramovich (indennizzo da 5,5 milioni di euro) per liberare Sarri prima della scadenza nel 2021, sulla questione conterà molto la volontà del tecnico: continuare oppure tornare in Italia? La Juve intanto lascia in standby le possibili alternative per la panchina. Per Pochettino serve aspettare fino alla finale di Champions, sullo sfondo le suggestioni Klopp, Guardiola e Zidane, ma la pista più concreta, in assenza di Sarri, porta a Inzaghi.