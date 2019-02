Sarri spegne le polemiche: «Con Kepa solo un grande malinteso»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un grande malinteso». Dentro ha il fuoco, ma c'è anche la necessità di mantenere un'immagine pubblica o, più semplicemente, la voglia di lavare in casa i panni sporchi: cosìprova a spegnere le polemiche dopo che nel corso della finale dipersa ai rigori contro il, il portiereha rifiutato il cambio con Caballero mandando il tecnico delsu tutte le furie. «Non ho capito il problema fino a quando il dottore non è tornato in panchina – ha raccontato l'allenatore dei Blues nel post gara -. Si è trattato di un grande malinteso perché ero convinto che Kepa avesse dei problemi fisici, dei crampi, e non fosse in grado di continuare per i rigori. Invece poteva parare ancora». Poi Sarri spiega il momento in cui ha dato l'impressione di volere andarsene dal campo: «Avevo bisogno di tornare alla calma. Kepa ha capito che volevo sostituirlo per un problema fisico e ha detto che non ne aveva, e aveva ragione. Ho parlato con Kepa ma solo per chiarire. Ho capito la situazione».«Provvedimenti disciplinari? Dovrò chiarire con Kepa», ha aggiunto l'ex allenatore del Napoli, la cui panchina è sempre più rovente. «Dovete chiedere al club, ma dopo questa partita devo dire che sono sicuro di avere il sostegno dei giocatori perché hanno giocato esattamente come ho chiesto e sono orgoglioso di loro – ha spiegato ancora Sarri -. Abbiamo dimostrato a tutti di poter diventare una squadra molto solida, contro il Manchester City non è facile quindi sono davvero molto contento della prestazione».