Sarri per i francesi è il simbolo dei fumatori

Il quotidiano francese l'Equipe, sui social, ha rilanciato uno studio sull'uso di nicotina dello sport, in cui da una parte si mette in guardia dagli effetti nocivi del fumo, dall'altra si sottolinea come fumare una sigaretta non sia considerata una pratica dopante. Anche se, riportando uno studio italiano del 2013, si rimarca che su un campione di atleti monitorati, si è notato un incremento delle prestazioni del 13%. Ma a parte questo, per illustrare uno sportivo che fuma, L'Equipe non ha trovato altro che corredare il suo articolo con una foto di Maurizio Sarri, l'allenatore della Lazio con la sua sigaretta in bocca!