La Lazio perde l'occasione di battere l'Atalanta leggittimando una gran partita, ma Sarri è soddisfatto. Per la seconda volta in pochi giorni, la sua squadra riponde sul campo, giocando in modo splendido sotto il punto di vista della qualità abbinata alla compattezza. Conferme da Cataldi, sempre più in crescita, ma anche da Luis Alberto che gioca la sua seconda gara consecutiva con Milinkovic. Sarri non poteva chidere di meglio e lo fa capire bene: «Luis Alberto ha fatto una partita seria, da centrocampista vero, sono davvero contento perché è un gran giocatore. In più comincia a metterci anche quella qualità in più rispetto agli altri. Il gol lascia l’amaro in bocca perché la partita sembrava vinta, ma la rete all’ultimo fa parte del gioco». Il risultato l'unica pecca, ma il tecnico va oltre: «L’amaro in bocca lo lasciano prestazioni come Bologna e Verona, oggi siamo stati un po’ sfortunati, con due gol allo scadere del tempo. Ma è stato fatto un passo in avanti per la prestazione e per il carattere della squadra, vediamo se così troviamo la continuità che cerchiamo dall’inizio».

Sarri: «Peccato per il pari, ma ancora gran passo avanti. Cataldi? Super»

IL REGISTA TROVATO. Sulla prestazione poco da dire, ma su Cataldi altra conferma che Sarri elogia senza problemi: «Danilo ha sempre avuto qualità tecniche di buon livello, ho cercato di portarlo a Empoli in tutti i modi, qualche anno fa: in passato ha avuto problemi in quel ruolo, ora si sta abituando, le qualità nel palleggio sono ottime. È dinamico, e in fase difensiva è importante».

CIRO IMMOBILE E IL RECORD DI PIOLA. Sulla Lazio e sulla prestazione generale il tecnico è contento finalmente: «Mi sembra una squadra più fluida, qualche richiesta li bloccava un attimo, spero diventino automatiche senza pensare troppo. Immobile e Piola? Ciro è generoso, riesce a stare dentro la partita in ogni azione, con lui non puoi distrarti: si mette a disposizione in fase difensiva, pressa sempre anche quando la squadra è stanca, ti tocca quasi frenarlo. Giocare con l’Atalanta non è semplice, uscire da dietro puliti è difficile e rischioso, nel palleggio si può fare di più, ma il tutto viene fuori se ci sono queste condizioni mentali: se si mantiene questa applicazione, si potrà anche palleggiare meglio».

SODDISFATTO GASPERINI. «Sono soddisfatto, abbiamo fatto bene, qualche errore tecnico lo facciamo e ci è costato caro, però siamo stati bravi a giocare fino alla fine. Primo tempo buono, nel secondo mi aspettavo qualcosa in più sullo slancio del pareggio ottenuto, invece la Lazio ha giocato molto bene sul piano tecnico e abbiamo sofferto. Abbiamo avuto grande spirito, dobbiamo recuperare qualcuno, ma siamo in grado di fare bene anche quest’anno. Noi giochiamo per trovare soluzioni per vincere, abbiamo perso precisione, capacità di recuperare palla che avevano nel primo tempo, e questo ci ha creato difficoltà. Siamo riusciti a sopperire con la voglia di fare il risultato».