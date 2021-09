Sarri: «Assurdo giocare 61 ore dopo l'Europa League». La Lega polemica: non ricorda le regole

Mercoledì 29 Settembre 2021, 19:08 - Ultimo aggiornamento: 19:15

Sarri si lamenta, la Lega non ci sta e risponde per le rime. Nel pomeriggio il tecnico della Lazio ha commentato infastidito la distanza tra la partita di Europa League di domani sera contro la Lokomotiv e quella contro il Bologna, in programma domenica alle 12.30: «Giocare a 61 ore da una gara europea è qualcosa fuori dal mondo». Non è tardata però la replica piccata della Lega: «La Lega Serie A accoglie con stupore le dichiarazioni dell’allenatore Maurizio Sarri sulla programmazione della gara di campionato di domenica prossima tra Bologna e Lazio, successiva a un impegno europeo dei biancocelesti. Sorprende che un allenatore vincente in Italia e in Europa non ricordi che il Regolamento delle competizioni internazionali richiede almeno 48 ore di intervallo tra due partite, distanza ampiamente rispettata nello specifico».

APPROFONDIMENTI CALCIO Felipe torna fenomeno, Lotito al settimo cielo PODCASTascolta La moviola di Tiziano Pieri SERIE A Foto IL RETROSCENA Mourinho e gli arbitri sono tornati nemici del cuore LAZIO-ROMA Zaniolo e il doppio gestaccio ai tifosi della Lazio al derby EUROPA LEAGUE Sarri risponde a Mourinho: «Zaniolo era in fuorigioco e il...

Sarri risponde a Mourinho: «Zaniolo era in fuorigioco e il rigore su di lui inesistente»

#Sarri 🗣 "Chiedo alla squadra solo di concentrarsi sulla seconda gara europea. Sarà una sfida delicata. Due anni fa ho sfidato la Lokomotiv Mosca con la Juventus ed abbiamo vinto due gare con sofferenza"#LazioLokomotiv#UEL — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 29, 2021

Poi la Lega conclude: «Lo stesso Sarri ha già vissuto diverse volte una situazione identica nella sua esperienza inglese quando, dopo le gare del giovedì di Europa League con il Chelsea, è sceso in campo spesso all’ora di pranzo della successiva domenica. A ciò si aggiunga che questo tipo di programmazione accade in ogni campionato, è già accaduta in Italia ed accadrà anche ad altre squadre di A nel prossimo mese di novembre».