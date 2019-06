Sarri alla Juve e da Napoli gli arrivano auguri da toccare ferro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il "maestro" Sarri ormai è dell'odiata Juventus. A Napoli se ne sono fatta una ragione (o quasi) e la città reagisce alla sua maniera, dissimulando la delusione con l'ironia tagliente al limite del sarcasmo. Lo testimonia il video pubblicato sul profilo Facebook ufficiale del club partenopeo, un viaggio fra i vicoli del centro storico a caccia di "auguri"speciali per il vecchio mister.Il post recita, ovviamente, un "Forza Napoli, sempre" e i pensieri, parole, gesti e oggetti degli interpellati sono all'insegna della iettatura. Un tifoso brandendo un grosso corno rosso in mano dice ridendo «lo vincerà il campionato, come no...». «Sarri, le auguro di battere il record del Napoli di 91 punti, arrivando secondo però», dice un altro. Il più sottile, però, è il tifoso che gli augura di «vincere un'altra Europa League», che sottintende il fallimento in Champions ovvero il conclamato obiettivo della Juventus.Special Guest Giuseppe Ferrigno, celebre artigiano dei presepi di San Gregorio Armano: con in mano una piccola scultura di una mano che fa le corna afferma «ti auguro un buon campionato. Porta sfortuna? Ormai l'ho detto mister, non si può tornare indietro».«So che è scaramantico quale numero preferisce?», afferma nel video una donna che mostra due cartelli, uno con il numero 17 e uno con il 13 in una scena girata proprio davanti all'ingresso di una notissima agenzia di pompe funebri a Napoli. Il video termina con una carrellata su corni e altri oggetti scaramantici tra i vicoli di Napoli.Non resta che aspettare la compilazione dei calendari della prossima serie A: il ritorno di Sarri a Napoli sarà bollente.