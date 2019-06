Juve-Sarri, chiusura imminente: triennale da 7 milioni all’anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarri e la Juventus sono sempre più vicini, dopo il summit a Londra con la dirigenza del Chelsea che ha di fatto liberato l’allenatore deciso ad accettare l’offerta bianconera: tre anni di contratto a 7 milioni di euro. Sarri è rientrato a Milano per il primo contatto diretto “italiano” con Fabio Paratici, e presto farà rotta su Torino. L’addio ai Blues era già nell’aria prima di Baku, la vittoria in finale contro l’Arsenal non ha cambiato i piani di Sarri, ma ha ammorbidito la posizione di Abramovich, convinto a non opporsi alle richieste del tecnico che sarà liberato a due anni dalla scadenza del contratto, e probabilmente senza indennizzi. Servono i tempi tecnici per formalizzare la separazione, e soprattutto per permettere al Chelsea di lavorare sul futuro allenatore, che molto probabilmente sarà Frank Lampard. Marina Granovskaia ha già l’ok dell’ex bandiera dei Blues ancora sotto contratto con il Derby County. A meno di sorprese dell’ultim’ora la Juve è convinta di riuscire a chiudere Sarri entro la prossima settimana, dunque sempre più defilate le alternative Pochettino e Guardiola.I ROSSONERIA Milano in attesa della risposta di Maldini a Gazidis salgono esponenzialmente le quotazioni di Giampaolo per la panchina rossonera. E’ lui il primo nome nella lista dell’ex capitano e possibile futuro direttore tecnico, la separazione con la Samp è nell’aria (alcune voci la danno già per fatta) e nonostante un altro anno di contratto ha espresso chiaramente la sua volontà di liberarsi e il suo gradimento per la destinazione Milan. Molto dipende da Maldini, se non dovesse accettare la proposta di Gazidis è possibile che la società rossonera possa valutare anche altre piste straniere, ma al momento Giampaolo è in pole position. In attesa di capire chi sostituirà Leonardo le porte della società si potrebbero aprire per Angelo Carbone (responsabile del settore giovanile?) e Ganz alla guida del Milan femminile.RINGHIO VIOLAIl Cda della Fiorentina intanto ha ufficializzato la cessione societaria, al momento l’offerta più appetibile è quella di Rocco Commisso che potrebbe sacrificare Montella (protagonista di un finale di stagione da incubo) per provare a portare a Firenze Gattuso (piace anche in Premier, e viceversa) e Mirabelli. Xabi Alonso nella prossima stagione allenerà la Real Sociedad B, in Segunda Division B, terza divisione spagnola. L’ex giocatore di Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco ha firmato un biennale.