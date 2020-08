Sarri: «Il mio futuro alla Juve non dipende dalla gara con il Lione»

«Domani partita decisiva per la mia permanenza alla Juve? Credo che con questa domanda si stia dando dei dilettanti ai nostri dirigenti. Non faranno le valutazioni in base a una partita, le avranno già fatte, la loro decisione sarà presa a prescindere da domani». Lo dice l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione, dove i bianconeri proveranno a recuperare la sconfitta per 1-0 subita in Francia. «Non credo che i dirigenti ragionino come tifosi sono solo tifosi seguendo solo l'onda emotiva», aggiunge Sarri in conferenza stampa.

«Si sta allenando nella maniera giusta, ieri ha fatto un gol in allenamento di una bellezza assoluta, mentalmente sta approcciando il match in modo giusto. Anche lui ha fatto tantissime partite in poco tempo, ha fatto un paio di giorni di meritato riposo e mi sembra che abbia recuperato intensità e vigore»

Su Ronaldi, il tecnico dice: