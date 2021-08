Lazio, Sarri: «Siamo una squadra in costruzione, per continuare a fare risultati serve di più»

Sabato 21 Agosto 2021, 23:28

Maurizio Sarri e la sua Lazio vincono contro il suo passato. Nonostante l'inizio non positivo, i biancocelesti riescono a ribaltare il risultare al Castellani contro l'Empoli nella prima di campionato della Serie A. Milinkovic-Savic prima, Manuel Lazzari poi e Ciro Immobile rispondono all'esordiente Filippo Bandinelli e regalano i tre punti al tecnico toscano, che nel post partita ha parlato della sua squadra che deve fare qualcosa in più per le prossime partite.

Sarri: «Siamo in piena costruzione»

«Ora siamo in piena costruzione, abbiamo trovato un'Empoli difficile da affrontare. Nelle prime due azioni ci siamo accorciati con il vertice basso ed è estremamente pericoloso; infatti ci hanno infilato. Questa è una squadra che dal punto di vista offensivo ha molte qualità ma le difficoltà erano prevedibili», ha iniziato l'allenatore della Lazio, Sarri, ai microfoni di Sky Sport. «Uscire da queste partite con tre punti è importante. È chiaro che se vogliamo continuare a fare risultato dobbiamo fare qualcosa in più».

Il tecnico biancoceleste ha aggiunto qualcosa sugli allenamenti e sulla Nazionale di Roberto Mancini ai microfoni di Dazn: «In allenamento iniziamo a fare le cose abbastanza bene, poi in partita può venire fuori un'abitudine diversa. Nella fase offensiva, ancora non abbiamo automatizzato alcuni movimento. Pensiamo e magari perdiamo i tempi giusti. È un gruppo che dà gusto ad allenare. Luis Alberto? Ha avuto acciacchi per dieci giorni, è normale che sia un po' più dietro. Il primo pensiero appena andati sull'1-3 è stato inserirlo. Perché volevo gestire la partita attraverso il possesso palla e non abbassarmi. Per un certo tratto della partita ce l'abbiamo fatto, poi la benzina era finita. Feeling speciale con Milinkovic? Milinkovic è un ragazzo solare, quindi è facile avere un feeling particolare con lui. Pedro? Ha fatto molto bene, ha questa brillantezza unita a grandissima tecnica. Anche a corto di allenamenti, riesce a fare delle belle partite. I presupposti visti stasera sono ottimi».

«Nell'Europeo la squadra e Mancini hanno fatto qualcosa di eccezionale, ma le Nazionali non rappresentano più un intero movimento. È stato un miracolo loro, individualmente. La tendenza a giocare di più, però, è un paio d'anni che è assodata», ha detto Sarri. «La prova di Leiva? Partite del genere sono sempre molto difficili per il vertice basso, è proprio giocare contro questo modulo che per questo ruolo è difficile. Nella fase difensiva, ha fatto un paio di errori all'inizio, ma dopo ha fatto una buona partita», ha concluso.