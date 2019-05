Roma, Sarri: «Voglio restare al Chelsea o comunque in Inghilterra»

Già la scorsa settimana, Sarri era stato esplicito: «La Premier mi intriga, mi piace il calcio inglese e voglio rimanere qui». Non ha certo cambiato idea dopo qualche giorno, gelando la Roma che lo vorrebbe al posto di Ranieri sulla panchina giallorossa.​​ Così, durante la conferenza stampa di presentazione del match di Europa League in programma domani sera a Stamford Bridge tra il suo Chelsea e l’Eintracht Francoforte, è stato di nuovo chiaro con , un giornalista gli ha chiesto la sua posizione sull’interesse della Roma nei suoi confronti. «Mi piacerebbe restare qui. Se posso, mi piacerebbe restare nel calcio inglese», ha ribadito Sarri ancora una volta. E se il Chelsea decidesse di licenziarlo? Niente ritorno in Italia, a quanto pare, nella prossima stagione: «Potrei provare con un altro club inglese», ha aggiunto, prima di farsi una bella risata.

Ultimo aggiornamento: 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA