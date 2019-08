Saponara, il passaggio dalla Samp al Genoa scatena polemiche

I tifosi della Sampdoria non hanno preso bene il passaggio al Genoa di Riccardo Saponara. Sui social sono partite le critiche verso quel fantasista che aveva sposato subito la fede blucerchiata tanto da farsi un tatuaggio che rappresenta la tifoseria doriana. «Capisco l'amarezza ma questo è il calcio e io sono un professionista», dice. I doriani se lo ritroveranno davanti nel derby, in programma a dicembre. E per loro sarà un nemico. Di tutt'altro avviso il popolo genoano che ha accolto con entusiasmo l'ex doriano. I tifosi rossoblù, quel passaggio con la maglia blucerchiata, sono pronti a dimenticarlo in fretta. Anzi, da lui si aspettano molto e contano sulla sua fantasia per vedere andare in gol le punte. Saponara è solo l'ultimo caso di un calciatore che cambia casacca da una sponda all'altra della città e anche Genova ha la sua casistica. Il primo sotto la Lanterna fu «Pinella» Baldini l'attaccante che segnò anche il primo gol in assoluto nel derby e che dopo 4 stagioni in blucerchiato passo al Genoa nel 1950. Negli anni '80 fu la volta di Alessandro Scanziani che giocò cinque stagioni nella Samp, alzando da capitano la prima Coppa Italia nella storia del club, per passare poi per due anni al Genoa. Doppia maglia anche per Marco Carparelli, tifoso genoano, che vestì però le due casacche in anni diversi: quella sampdoriana nel '96 e quella del Genoa dal '99 al 2003 e di nuovo nel 2005, segnando il gol vittoria in un derby del 2000. Il caso più clamoroso però è sicuramente quello di Aldo Serena. L'ex attaccante della nazionale degli anni '80 fu protagonista con le maglie di Inter, Milan, Torino e Juventus. Nell'84 segnò il gol vittoria nel derby della Mole per i Granata, ma la stagione successiva passò alla Juve. Vanta nella sua carriera proprio il particolare record di aver giocato i due derby, di Milano e Torino,

© RIPRODUZIONE RISERVATA