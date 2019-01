Santori: «Una gioia incontenibile il gol al fotofinish»

Mettere la palla in fondo al sacco al fotofinish, una vittoria all'ultimo respiro, e una marcatura che vale il primo posto in classifica. Con una sola rete ha scaturito tutto ciò Edoardo Santori, il migliore in campo per distacco di Pomezia-Pro Calcio Tor Sapienza. Una gara di concentrazione, lettura e forza fisica la sua, poi il calciatore ha deciso di esagerare segnando anche il gol decisivo con uno splendido calcio di punizione, volando contemporaneamente in cielo esotto il settore degli splendidi tifosi gialloverdi, accorsi in massa a Pomezia. A distanza di qualche ora dal match il Capitano, contattato per un’intervista, era ancora frastornatodagli eventi: «Non c’è emozione più grande che segnare un gol così decisivo, al 95’ e su punizione,non ci ho capito più niente. Volevo fare duemila esultanze, ma alla fine sono andato dai tifosi, èstato un gesto istintivo: loro ci sono sempre stati, anche nei momenti difficili della passata stagione,mi è venuto naturale andare da loro». Santori ci parla anche della partita, dalla preparazione allo svolgimento: «Noi siamo entrati incampo tranquilli, concentrati e motivati, sapevamo che la pressione stava sulle loro spalle dato chetutti li davano per favoriti. Non abbiamo sbagliato approccio.La nostra spensieratezza, unita alla consapevolezza dei nostri mezzi, è stata decisiva: sapevamo divenire a Pomezia a soffrire, lo abbiamo fatto e stavamo per raccogliere un pareggio che a mioavviso sarebbe stato giusto. Poi c’è stata quella punizione al 95’, ho detto “batto” ed il pallone è entrato, il calcio è fatto anchedi momenti così, fatto di sensazioni incredibili. Ci godiamo questa vittoria, ma da martedì torniamo a lavorare consapevoli che la prossima garain trasferta con la Cavese è molto più importante di quella appena vinta».

